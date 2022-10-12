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Сербские волейболистки вышли в финал чемпионата мира, обыграв США

Сербские волейболистки вышли в финал чемпионата мира, обыграв США
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На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист. Им стала сборная Сербии, которая в полуфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принесшая своей команде 33 очка. Лучшей в составе сборной США стала доигровщица Келси Робинсон, на счету которой 18 очков.

Вторую полуфинальную пару составили команды Италии и Бразилии. Их встреча состоится завтра, 13 октября. Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Гливице, Польша
Полуфинал

Сербия – США – 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

ЧМ-2022 (ж). 1/2 финала
12 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
США
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