Сербские волейболистки вышли в финал чемпионата мира, обыграв США

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист. Им стала сборная Сербии, которая в полуфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принесшая своей команде 33 очка. Лучшей в составе сборной США стала доигровщица Келси Робинсон, на счету которой 18 очков.

Вторую полуфинальную пару составили команды Италии и Бразилии. Их встреча состоится завтра, 13 октября. Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Гливице, Польша

Полуфинал

Сербия – США – 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).