На чемпионате США по шахматам гроссмейстер проиграл матч всего за 10 ходов

Американский гроссмейстер Леньер Домингес Перес одержал победу в седьмом раунде чемпионата США по шахматам, обыграв Эльшана Морадиабади всего за 10 ходов.

Игра, которая была сыграна за 10 ходов, продлилась лишь 20 минут. Морадиабади выбрал открытый дебют под названием «русская партия», однако почти сразу совершил роковую ошибку, потеряв слона. Прежде чем соперник смог разыграться, Эльшан принял решение сдаться.

Благодаря этой победе Домингес вышел на третье место в таблице, а Морадиабади, в свою очередь, задержался на последнем месте.

Шахматы. Чемпионат США. Мужчины.

1. Каруана Фабиано — 5,5

2. Рэй Робсон — 5

3. Леньер Домингес Перес — 4,5

4. Самуэль Севян — 4

5. Дариуш Сверш — тот же результат

6. Эвондер Лян — тот же результат.

7. Сэмюэл Шенкленд — 3,5

8. Джеффри Сюн — тот же результат...

13. Ханс Ниманн — 2,5

14. Эльшан Морадиабади — 1,5