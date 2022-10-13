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Обвиняемый в читерстве Ханс Ниманн потерпел третье поражение подряд на чемпионате США

Обвиняемый в читерстве Ханс Ниманн потерпел третье поражение подряд на чемпионате США
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19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, потерпел третье поражение подряд на чемпионате США по шахматам. Ниманн занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В последних трёх играх Ниманн проиграл Дариушу Свершу, Рэю Робсону, Каруану Фабиано.

Шахматы. Чемпионат США. Мужчины.

1. Каруана Фабиано — 5,5.
2. Рэй Робсон — 5.
3. Леньер Домингес Перес — 4,5.
4. Самуэль Севян — 4.
5. Дариуш Сверш — тот же результат.
6. Эвондер Лян — тот же результат.
7. Сэмюэл Шенкленд — 3,5.
8. Джеффри Сюн — тот же результат...
13. Ханс Ниманн — 2,5.
14. Эльшан Морадиабади — 1,5.

Отметим, что на турнире применяются беспрецедентные меры для борьбы с читерством. Гроссмейстеров тщательно проверяют перед проходом в игровой зал.

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Теги Другие Шахматы •••

Заглавное фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИМАННА

Источник: «Чемпионат»

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