Обвиняемый в читерстве Ханс Ниманн потерпел третье поражение подряд на чемпионате США

19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, потерпел третье поражение подряд на чемпионате США по шахматам. Ниманн занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В последних трёх играх Ниманн проиграл Дариушу Свершу, Рэю Робсону, Каруану Фабиано.

Шахматы. Чемпионат США. Мужчины.

1. Каруана Фабиано — 5,5.

2. Рэй Робсон — 5.

3. Леньер Домингес Перес — 4,5.

4. Самуэль Севян — 4.

5. Дариуш Сверш — тот же результат.

6. Эвондер Лян — тот же результат.

7. Сэмюэл Шенкленд — 3,5.

8. Джеффри Сюн — тот же результат...

13. Ханс Ниманн — 2,5.

14. Эльшан Морадиабади — 1,5.

Отметим, что на турнире применяются беспрецедентные меры для борьбы с читерством. Гроссмейстеров тщательно проверяют перед проходом в игровой зал.