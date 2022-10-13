Тренер Сербии заявил, что был бы рад противостоянию с женой-итальянкой в финале ЧМ-2022

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Даниеле Сантарелли заявил, что был бы рад противостоянию с женой-итальянкой в финале чемпионата мира.

«Дело не только в том, что я итальянец, у меня там друзья, бывшие подопечные, жена (смеется). Я буду счастлив, если Италия выйдет в финал. Для меня игра против них была бы потрясающей. Финал чемпионата мира проводится раз в четыре года, и эта невероятная команда здесь уже во второй раз. Невероятный результат», — приводит слова Сантарелли Novosti.rs.

Даниеле Сантарелли женат на либеро сборной Италии Монике ди Дженнаро.

12 октября Сербии в полуфинальном матче чемпионата мира нанесла поражение команде США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23). Сегодня, 13 октября, сборная Италии встретится с Бразилией.