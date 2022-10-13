Российские саночники не получили призовые за прошлый сезон

В Федерации санного спорта сообщили, что спортсмены не получили призовые за прошлый сезон. Международная федерация санного спорта (FIL) из-за санкций не имеет возможности перечислить заработанные призовые российским саночникам. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить всё в полном объёме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», — приводит слова Тюрина ТАСС.

В минувшем сезоне российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира.