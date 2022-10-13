47-летняя Оксана Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях, гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, рассказала, что не выступит на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдёт в Ливерпуле (Британия) в конце октября — начале ноября.

«На ближайший чемпионат мира я решила не ехать, отказалась от участия. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира — 2023, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры», — приводит слова 47-летней Чусовитиной ТАСС.

Ранее Чусовитина приняла решение попробовать принять участие в следующих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году. После Олимпиады в Токио, прошедшей летом 2021 года, спортсменка объявила о завершении карьеры, но затем передумала.