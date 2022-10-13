Олег Матыцин считает, что политизация спорта порождает кризис олимпийского движения

Министр спорта России Олег Матыцин надеется на допуск российских спортсменов к Олимпиаде из-за уровня политизации спорта, который достиг пика.
«Надеюсь, что будет принято решение о допуске наших спортсменов на Олимпийские игры, политизировать спорт так, как сейчас, дальше невозможно, это порождает кризис самого олимпийского движения. Первые ласточки — решение Международной ассоциации бокса (IBA), другие, надеюсь, последуют этому примеру. Но мы должны жить в существующих реалиях, мы фактически создаем новые модели организации спорта в наших странах, при этом очень важным аспектом является обеспечение современным инвентарем, оборудованием. Базовые олимпийские принципы — дружба, уважение правил, культура. Мы живем в то время, когда должны эти возможности реализовать», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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