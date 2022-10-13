Гусь едва не сорвал бейсбольный матч в США

Необычный зритель посетил вторую игру серии NLDS между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес». Гусь влетел на стадион и некоторое время, удобно расположившись, наблюдал за бейсбольным матчем. Однако игроки команд отвлекались на птицу, поэтому гуся бросились ловить все: начиная с телевизионщиков и заканчивая работниками стадиона и охраной. Спустя некоторое время птицу удалось поймать, хотя и пришлось приложить немало усилий.

Видео можно посмотреть на канале MLB в YouTube. Права на видео принадлежат MLB.

А матч выиграли гости из «Падрес» со счётом 5:3 и сравняли счёт в серии.

Гусь стал хитом в соцсетях, поводом для шуток и мемов, а один из болельщиков даже отчитал ведущих, ошибочно назвавших птицу уткой.