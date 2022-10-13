Тренер шахматиста, заподозренного в жульничестве, считает, что на Карлсена попадут в суд

Максим Длуги, тренер американского шахматиста Ханса Ниманна, заявил, что против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена может быть возбуждено уголовное дело. Ранее Ниманн был заподозрен в жульничестве во время партий по шахматам в онлайн-режиме.



«На мой взгляд, ради спасения репутации стоит обращаться в суд. Нужно обнародовать всю информацию. Пусть присяжные или судья вынесут вердикт. Но то, что сделал Магнус, совершенно нелепо. Так в шахматах не должно быть.



Уверен, что будут суды. Если бы мне в итоге пришлось заключить пари, я бы поставил на то, что Ханс подаст в суд. Я также готов бороться», — приводит слова Длуги Der Spiegel.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что проведёт расследование громкого дела.