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Тренер шахматиста, заподозренного в жульничестве, считает, что на Карлсена попадут в суд

Тренер шахматиста, заподозренного в жульничестве, считает, что на Карлсена попадут в суд
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Максим Длуги, тренер американского шахматиста Ханса Ниманна, заявил, что против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена может быть возбуждено уголовное дело. Ранее Ниманн был заподозрен в жульничестве во время партий по шахматам в онлайн-режиме.

«На мой взгляд, ради спасения репутации стоит обращаться в суд. Нужно обнародовать всю информацию. Пусть присяжные или судья вынесут вердикт. Но то, что сделал Магнус, совершенно нелепо. Так в шахматах не должно быть.

Уверен, что будут суды. Если бы мне в итоге пришлось заключить пари, я бы поставил на то, что Ханс подаст в суд. Я также готов бороться», — приводит слова Длуги Der Spiegel.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что проведёт расследование громкого дела.

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