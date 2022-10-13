Сборная Японии выиграла смешанные соревнования на чемпионате мира по дзюдо

В Ташкенте (Узбекистан) был разыгран последний комплект медалей на чемпионате мира по дзюдо. В заключительный день соревнований прошёл турнир смешанных команд.



Победителями соревнований стали японские дзюдоисты. В финале они победили представителей Франции. Бронзовые медали завоевали команды Германии и Израиля.



Сборная Японии одновременно выиграла общий медальный зачёт. На турнире в Ташкенте японцы завоевали 13 медалей, шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. У ближайшего преследователя, команды Бразилии, четыре медали (2-1-1).

Соревнования в Ташкенте проходили с 6 по 13 октября. Российские спортсмены в них не участвовали из-за отстранения.