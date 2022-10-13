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Япония выиграла медальный зачёт на ЧМ по дзюдо, завоевав 6 из 15 золотых медалей

Япония выиграла медальный зачёт на ЧМ по дзюдо, завоевав 6 из 15 золотых медалей
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по дзюдо. Победу в медальном зачёте одержала сборная Японии. Японские спортсмены завоевали 13 медалей — шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Женщины принесли японской сборной три золота, мужчины — два, а ещё одна медаль высшей пробы была завоёвана в смешанных соревнованиях.

Второе место заняла сборная Бразилии, которая завоевала четыре медали – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Тройку лучших замкнула сборная Узбекистана. Хозяева выиграли две медали, обе золотые. Чемпионами мира стали Давлат Бобонов (до 90 кг) и Музаффарбек Туробоев (до 100 кг).

Соревнования в Ташкенте проходили с 6 по 13 октября. Российские спортсмены в них не участвовали из-за отстранения.

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