Глава Международной федерации дзюдо — о россиянах: наказывать спортсменов не выход

Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
«Наказывать спортсменов из-за сложившейся ситуации не выход. Надо разрешить спортсменам выступать и попытаться «возвести мост» между международным сообществом и Россией. Для меня спорт — единственный существующий потенциальный мост в сложной ситуации.
Наказание российских спортсменов жёсткое, потому что многие служат в армии и полиции, но они решили заниматься спортом, а не идти на военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Значит, наказывая их, мы их туда отправляем. Не наказывая, мы спасли жизни с обеих сторон», — приводит слова Визер Inside the Games.
Напомним, в марте IJF разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах, но в сентябре всё же отстранила их до января 2023 года.
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