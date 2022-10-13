Определились финалисты женского чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди женщин определились финалистки. Вторую путёвку в финал завоевала сборная Бразилии, которая обыграла Италию со счётом 3-1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19).



Самым результативным игроком матча стала итальянская доигровщица Паола Эгону. Она набрала 30 очков. 17 баллов сборной Италии принесла Мириам Силла.



Ранее сборная Сербии вышла в финал, обыграв команду США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).



Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принёсшая своей команде 33 очка.



Финальный матч чемпионата мира будет проходить 15 октября. В тот же день сборные Италии и США оспорят бронзовые медали.

Сборная России в чемпионате мира не участвует.