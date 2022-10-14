Гандболистки ЦСКА разгромили «Кубань» и вышли в лидеры Суперлиги

Состоялся один матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке разгромил краснодарскую «Кубань» со счётом 36:23.

В составе ЦСКА шесть мячей забила Елена Рабазулькина, пять раз отличилась Елена Михайличенко, четыре мяча на счету Карины Сабировой. У «Кубани» лучшей была Диана Голуб, забившая шесть мячей.

ЦСКА одержал пятую победу в пяти матчах и вместе с «Ростов-Доном» и «Звездой» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. У всех этих команд по 10 очков в активе. «Кубань» с двумя победами в семи матчах – на восьмом месте. У краснодарского клуба четыре очка.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 36:23 (18:11).