Дарья Клишина показала фото со своим трёхмесячным сыном

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 31-летняя спортсменка выложила фотографию со своим трёхмесячным сыном. Он родился 26 июня.

«Для хорошего самочувствия необходим сон. Для меня очень важен именно этот аспект. Когда время сна достаточное для восстановления организма, тогда и мозг работает продуктивно, и даже лицо выглядит свежее.

На фото мама улыбается, потому что сын ночами хорошо спит. А ваши детки крепко спят ночами?» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Первого сына Клишина родила в 2018 году.

Ранее Дарья Клишина выложила снимок с осенней фотосессии.

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Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына: