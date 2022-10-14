Бывшая британка Татьяна Белоногофф решила продолжать выступать за Россию

Бывшая британская, а ныне российская пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала, что решила продолжить выступления за сборную России по плаванию. В настоящий момент спортсменка находится в Англии.

«Мне нужно получать высшее образование, поступила в университет — подавала документы ещё в прошлом ноябре. Сейчас учусь в Англии, здесь очень хорошо совмещать спорт и учёбу. Но выступать я продолжаю за Россию.

Планирую стартовать на чемпионате России в Казани, останусь и выступлю на Кубке Сальникова. Так что я просто сменила место тренировок. Когда буду в России, буду тренироваться в бригаде Витты Владимировны Новожиловой», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

21-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров.

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