Бывшая британка Татьяна Белоногофф решила продолжать выступать за Россию

Бывшая британская, а ныне российская пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала, что решила продолжить выступления за сборную России по плаванию. В настоящий момент спортсменка находится в Англии.
«Мне нужно получать высшее образование, поступила в университет — подавала документы ещё в прошлом ноябре. Сейчас учусь в Англии, здесь очень хорошо совмещать спорт и учёбу. Но выступать я продолжаю за Россию.
Планирую стартовать на чемпионате России в Казани, останусь и выступлю на Кубке Сальникова. Так что я просто сменила место тренировок. Когда буду в России, буду тренироваться в бригаде Витты Владимировны Новожиловой», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
21-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров.
Самые яркие победы российского плавания на Олимпиадах:
- 14 октября 2022
-
10:32
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
00:17
- 13 октября 2022
-
23:26
-
23:21
-
23:14
-
20:07
-
19:40
-
19:22
-
18:47
-
18:13
-
17:36
-
14:57
-
14:09
-
13:43
-
13:23
-
12:52
-
09:56
-
09:33
-
00:08
- 12 октября 2022
-
23:25
-
22:16
-
21:32
-
20:03
-
17:58
-
17:33
-
15:46
-
15:33
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
12:12
-
11:55