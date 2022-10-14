Чемпионке ОИ Назаренко оставили олимпийскую стипендию, хотя она получила паспорт США

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко продолжает получать олимпийскую стипендию, несмотря на то что ранее спортсменка стала гражданкой США. Об этом рассказали в Министерстве спорта РФ.

«Анастасия Назаренко получает данную стипендию как гражданка Российской Федерации и олимпийская чемпионка. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31.03.2011 № 368 размер стипендии составляет 52 тыс. рублей ежемесячно и выплачивается без ограничения срока.

Спортсмен лишается права получения стипендии в том случае, если он не является гражданином Российской Федерации, а также в случае нарушения антидопинговых правил и применения к нему в соответствии с этим соответствующих санкций. В случае поступления в Минспорт России документа, подтверждающего выход Анастасии Назаренко из гражданства Российской Федерации, вопрос о прекращении выплаты ей стипендии президента Российской Федерации как чемпионке Олимпийских игр будет вынесен на рассмотрение комиссии», — приводит слова представителя Минспорта ТАСС.