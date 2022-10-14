О’Салливан: отец сказал мне, что празднование моей победы было лучшим моментом его жизни

Британский снукерист Ронни О’Салливан рассказал о том, как его отец воспринял победу сына на чемпионате мира. По словам игрока, отец признался, что это был лучший момент в его жизни. Ронни О’Салливан после той победы делит первое место в списке самых титулованных игроков со Стивеном Хендри. Оба спортсмена являются семикратными чемпионами мира. Отец снукериста принял участие в награждении сына. У них непростые отношения, О’Салливан-старший провёл 18 лет в тюрьме за убийство. Его выпустили в 2010 году.
«Мой отец не планировал подниматься на сцену. Я думаю, что он поднялся туда только потому, что Барри Хирн подтолкнул его. Хирн сказал ему: «Иди и насладись моментом со своим сыном!»
Отец сказал мне потом: «Ты знаешь, я очень рад, что мы это сделали. Это был лучший момент в моей жизни. Хотел бы, чтобы такое испытал каждый», — цитирует О’Салливана Metro.
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