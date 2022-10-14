Гандболистка «Ростов-Дона» назвала европейский город, который её больше всего разочаровал

Линейная «Ростов-Дона» Ксения Макеева рассказала о негативном опыте от посещения европейских городов. Также она назвала худшее блюдо, которое пробовала во время поездок.



«Какие города разочаровали? Первым на ум приходит датский Эсбьерг. Как ни приедем туда на матч Лиги чемпионов – постоянно плохая погода. Дождь, ветер до костей… С точки зрения климата напоминает Санкт-Петербург. Такая же вечная сырость. Напрягает. Да и сам по себе городок маленький, невзрачный. Вечером на улице ни души. Смотришь в окно и думаешь – как здесь люди живут?!



Самая большая гадость из еды? Во время Универсиады, которая проходила в Корее, отправились в местный ресторан. Заказали свинину. Жарили её прямо на наших глазах. Мясо оказалось ужасным. Острым, с толстой прослойкой жира… Бр-р-р! Я вообще не фанат азиатских блюд. Предпочитаю европейскую кухню», — цитирует Макееву «Гандбол. Быстрый центр».

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