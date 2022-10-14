Бразилия вышла в лидеры рейтинга женских волейбольных сборных, Россия — восьмая
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Международная федерация волейбола опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Произошла смена лидера: сборная Бразилии потеснила сборную Италии. Команда России осталась на восьмой строчке.
Рейтинг FIVB женских волейбольных сборных (топ-10)
1. Бразилия — 393 очка.
2. Италия — 381.
3. Сербия — 381.
4. США — 364.
5. Китай — 338.
6. Япония — 316.
7. Турция — 299.
8. Россия — 278.
9. Доминиканская Республика — 262.
10. Польша — 252.
Ранее определились финалисты женского чемпионата мира по волейболу. Ими стали сборные Сербии и Бразилии. Сербия в полуфинале победила США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23), а Бразилия — Италию со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19). Финальный матч пройдёт 15 октября.
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