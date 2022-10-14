Красивейшая спортсменка мира по версии Maxim ответила на критику своего внешнего вида

Американская гольфистка Пейдж Спиранак ответила критикам, которым не нравится её внешний вид. Критикам не понравилось, как выглядела Спиранак, когда её пригласили сделать первую подачу на одном из матчей MLB. Ранее в 2022 году журнал Maxim назвал Спиранак самой красивой спортсменкой и женщиной мира.
«Когда я сама снимаю, я, разумеется, отбираю лучшие кадры. У меня отличное освещение. Чтобы получить хороший снимок, нужно многое. Поэтому, когда находишься на стадионе с сильным верхним освещением, ты просто не будешь выглядеть наилучшим образом.
И поэтому я постоянно ощущаю огромное давление, чтобы выглядеть идеально. И это по-человечески невозможно. Это очень сложно сделать. Никто не может этого сделать. Даже самые красивые женщины в мире не всегда выглядят соответствующим образом.
Я понимаю, что моё тело всегда будет подвергаться критике, потому что я выставляю его напоказ. Мне нужно быть в состоянии принять это», — приводит слова спортсменки Yahoo Sports, ссылаясь на её YouTube-канал.
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