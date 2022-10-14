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Красивейшая спортсменка мира по версии Maxim ответила на критику своего внешнего вида

Красивейшая спортсменка мира по версии Maxim ответила на критику своего внешнего вида
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Американская гольфистка Пейдж Спиранак ответила критикам, которым не нравится её внешний вид. Критикам не понравилось, как выглядела Спиранак, когда её пригласили сделать первую подачу на одном из матчей MLB. Ранее в 2022 году журнал Maxim назвал Спиранак самой красивой спортсменкой и женщиной мира.

«Когда я сама снимаю, я, разумеется, отбираю лучшие кадры. У меня отличное освещение. Чтобы получить хороший снимок, нужно многое. Поэтому, когда находишься на стадионе с сильным верхним освещением, ты просто не будешь выглядеть наилучшим образом.

И поэтому я постоянно ощущаю огромное давление, чтобы выглядеть идеально. И это по-человечески невозможно. Это очень сложно сделать. Никто не может этого сделать. Даже самые красивые женщины в мире не всегда выглядят соответствующим образом.

Я понимаю, что моё тело всегда будет подвергаться критике, потому что я выставляю его напоказ. Мне нужно быть в состоянии принять это», — приводит слова спортсменки Yahoo Sports, ссылаясь на её YouTube-канал.

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