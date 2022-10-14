Дзюдоист Носов назвал провокацией видео, на котором бьёт сотрудника отеля на Бали

Экс-депутат Госдумы и бронзовый призёр Олимпиады в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов объяснил причины, по которым ударил сотрудника гостиницы на Бали, совладельцем которой он является.

Видео произошедшего в августе инцидента появилось сегодня в телеграм-канале Mash.

«Дорогие друзья, я очень сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на острове Бали. Да, я сэмоционировал и даже схватил негодяя, который являлся соучастником преступления в краже моего байка за грудки, не зная, что это провокация, которую снимает скрытая камера. Там не было женщин, это всё было не публично. Не знаю, может, любой русский человек поступил бы на моём месте так же – это тема для дискуссии.

Вкратце, история простая. Мой партнёр, который имеет большую долю, оказался ненавистником всего русского и русофобом. После событий 24 февраля он закрыл мою школу, распорядился убрать слово «русское» отовсюду и уволил больше половины русского персонала, который был с чем-то не согласен. С его позиции. А я противостоял этому. На фоне этого у нас начался конфликт. Самое интересное, что он имеет польско-украинские корни и зовут его Сергей Козий и кормится он за счёт государственного бюджета и государственных подрядов, при этом яро ненавидит всё русское. И вот с этим надо разбираться нашим органам. И я отвечу на любые ваши вопросы», — сказал Носов в своём телеграм-канале.

Носов попросил Mash опубликовать его версию случившегося и согласился ответить на любые вопросы.