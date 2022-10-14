Бразильская волейболистка установила новый рекорд чемпионата мира по волейболу

Центральная блокирующая сборной Бразилии Ана да Силва стала рекордсменкой по количеству очков, набранных на блоке на чемпионатах мира по волейболу среди женщин. На её счету 57 баллов. Предыдущее достижение принадлежит её соотечественнице Таисе (45, 2014 год).

В общей сложности Ана да Силва набрала за текущее мировое первенство 113 баллов, 57 из которых — на блоке. Сборная Бразилии вышла в финал, где встретится с командой Сербии.

Бразильянка также занимает пост лучшего блокирующего в Лиге Наций, набрав 63 очка в этом году, и в Суперлиге, набрав 125 очков в прошлом сезоне.

Согласно регламенту на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.