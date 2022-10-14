«Звезда» и «Ростов-Дон» одержали шестые победы в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

В центральной встрече дня «Астраханочка» на своей площадке уступила звенигородской «Звезде» со счётом 31:32. Самым результативным игроком матча стала Дарья Васильева из «Астраханочки» забившая 11 мячей. В составе «Звезды» 9 раз отличилась Наталья Никитина.

«Звезда» и «Ростов-Дон» одержали шестые победы в текущем чемпионате России и возглавляют турнирную таблицу.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Феникс» (Китай) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – 31:28 (16:15).

«Астраханочка» — «Звезда» (Звенигород) – 31:32 (17:16).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Луч» (Москва) – 28:21 (13:11).

«Ставрополье» — «Ростов-Дон» — 25:31 (11:18).