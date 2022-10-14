«Звезда» и «Ростов-Дон» одержали шестые победы в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
В центральной встрече дня «Астраханочка» на своей площадке уступила звенигородской «Звезде» со счётом 31:32. Самым результативным игроком матча стала Дарья Васильева из «Астраханочки» забившая 11 мячей. В составе «Звезды» 9 раз отличилась Наталья Никитина.
«Звезда» и «Ростов-Дон» одержали шестые победы в текущем чемпионате России и возглавляют турнирную таблицу.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Феникс» (Китай) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – 31:28 (16:15).
«Астраханочка» — «Звезда» (Звенигород) – 31:32 (17:16).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Луч» (Москва) – 28:21 (13:11).
«Ставрополье» — «Ростов-Дон» — 25:31 (11:18).
- 14 октября 2022
-
20:38
-
19:43
-
19:35
-
17:49
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:00
-
13:01
-
11:53
-
11:43
-
11:18
-
10:32
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
00:17
- 13 октября 2022
-
23:26
-
23:21
-
23:14
-
20:07
-
19:40
-
19:22
-
18:47
-
18:13
-
17:36
-
14:57
-
14:09
-
13:43
-
13:23
-
12:52
-
09:56
-
09:33
-
00:08
- 12 октября 2022
-
23:25