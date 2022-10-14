Победительницу Бостонского марафона — 2021 подозревают в нарушении антидопинговых правил

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил временно отстранила от соревнований победительницу Бостонского марафона 2021 года, кенийку Диану Кипиокей, сообщает пресс-служба AIU.

В допинг-пробе Кипиокей, взятой 11 октября 2021 года, после победы в марафоне, были обнаружены следы триамцинолона. Вместе с соотечественницей Бетти Лемпус её обвиняют в фальсификации или попытке фальсификации допинг-контроля и предоставлении AIU ложной информации или документации. Обе спортсменки отстранены от соревнований до конца расследования.

28-летняя Кипиокей выиграла Бостонский марафон в 2021 году, преодолев дистанцию за 2 часа 24 минуты 45 секунд. Также кенийка стала победительницей Стамбульского марафона в 2020 году. Лемпус осенью 2021 года первенствовала на полумарафоне в Париже.