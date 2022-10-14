«Югра-Самотлор» и «Динамо-ЛО» одержали победы в 3-м туре ЧР по волейболу среди мужчин

Нижневартовская команда «Югра-Самотлор» на своей площадке нанесла поражение «Газпром-Югре» со счётом 3:2 (27:29, 24:26, 25:23, 25.19, 15:11) в матче 3-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. «Динамо» из Ленинградской области в трёх партиях оказалось сильнее оренбургского «Нефтяника» — 3:0 (25:23, 25:21, 25:16).
«Динамо-ЛО» набрало девять очков после трёх матчей и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. «Югра-Самотлор» идёт на 10-й строчке с тремя баллами. В активе «Газпром-Югры» два очка (12-е место), а у «Нефтяника» — 0 (16-е место).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур. Мужчины
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (27:29, 24:26, 25:23, 25.19, 15:11).
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:16).
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