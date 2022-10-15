Каруана — об инциденте с Ниманном: шахматное сообщество разделилось на два лагеря

Американский шахматист Фабиано Каруана высказался о гроссмейстере Хансе Ниманне, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.
«Я понимаю, почему Ниманн не хочет давать интервью, ведь он чувствует себя атакованным со всех сторон. Ханс не хочет говорить, чтобы его слова не использовали против него же. Лично у меня нет проблем с этим парнем. Я не думаю, что он хотел бы, чтобы сейчас все в мире обсуждали его игру и поведение. Это был своего рода несчастный случай. Не думаю, что сейчас он рад тому, что происходит. Мне кажется, сейчас шахматное сообщество разделилось на два лагеря. В одном говорят: ну да, он жульничал в онлайн-партиях, но он всё равно очень хороший игрок. И это, на мой взгляд, близко к истине. В другом лагере иное мнение: Ниманн вовсе не сильный игрок, многие топ-гроссмейстеры тоже поддержали эту позицию. Просто он каким-то образом обманул всех, чтобы добиться высокого рейтинга. В этом, на мой взгляд, нет никакого смысла. Но ведь многие так считают.
Я не понимаю, как это возможно [обманывать], ведь я играл с ним трижды, трижды выиграл и не заметил ничего странного. Все партии были похожи. Я получал преимущество по дебюту, развивал его, но уже в цейтноте Ниманн показывал удивительную способность к выживанию, мастерски защищаясь и почти спасая партию. Но в последние минуты он допускал ошибку. Ханс всегда поддерживает напряжение в игре, с ним нужно быть бдительным каждую секунду. Его стиль игры очень энергозатратный как для него самого, так и для соперника. Иногда кажется, что он гений и может играть на высочайшем уровне. Ведь говорим же мы то же самое про юных индийских шахматистов», — сказал Каруана в подкасте U.S. Championship.
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