Каруана в связи со скандалом с Ниманном рассказал, как проверяют шахматистов на турнирах

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана поделился мыслями о контроле над шахматистами на турнире в США в связи с инцидентом с его соотечественником Хансом Ниманном, которого заподозрили в читерстве.
«Мы проходим две стадии контроля на чемпионате США. Сначала стандартный металлоискатель, а затем специальный сканер. На каждой стадии мы останавливаемся примерно на минуту, но с учётом количества игроков всё происходит очень долго. Чтобы попасть на партию, нужно потратить около 20 минут. Некоторые игроки, в том числе и я, на свои партии опаздывали. Совсем ненамного, но опаздывали», — сказал Каруана в подкасте U.S. Championship.
До этого Фабио Каруана высказался о гроссмейстере Хансе Ниманне, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.
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