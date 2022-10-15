Каруана в связи со скандалом с Ниманном рассказал, как проверяют шахматистов на турнирах

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана поделился мыслями о контроле над шахматистами на турнире в США в связи с инцидентом с его соотечественником Хансом Ниманном, которого заподозрили в читерстве.

«Мы проходим две стадии контроля на чемпионате США. Сначала стандартный металлоискатель, а затем специальный сканер. На каждой стадии мы останавливаемся примерно на минуту, но с учётом количества игроков всё происходит очень долго. Чтобы попасть на партию, нужно потратить около 20 минут. Некоторые игроки, в том числе и я, на свои партии опаздывали. Совсем ненамного, но опаздывали», — сказал Каруана в подкасте U.S. Championship.

До этого Фабио Каруана высказался о гроссмейстере Хансе Ниманне, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.