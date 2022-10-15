Сборная Италии стала бронзовым призёром женского чемпионата мира по волейболу

Итальянские волейболистки одержали победу над командой США в матче за третье место на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Омниспортс Арена» (Апелдорн, Нидерланды).

Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:20, 22:15, 27:25). Самым результативным игроком встречи с 16 очками в активе стала представительница Италии Паола Эгону. В составе соперников семь очков набрала диагональная Андреа Дрюс.

В полуфинале итальянки проиграли сборной Бразилии. В финале женского чемпионата мира по волейболу встретятся сборные Сербии и Бразилии. Матч состоится сегодня, 15 октября. Отметим, что Сербия может защитить свой статус чемпиона мира.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды

Матч за третье место

Италия — США — 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).