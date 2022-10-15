«Локомотив» и ЦСКА сыграют в финале Московского международного кубка по пляжному футболу

Завершился третий игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу.
В группе А в московском дерби ЦСКА – «Спартак» решалось, какая из команд сыграет в финале, а какая – в матче за бронзу. ЦСКА одержал победу в дополнительное время со счётом 8:7, решающий мяч забил Лукао.
В группе В «Локомотив» в серии послематчевых пенальти обыграл «Гользапуш». Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались железнодорожники — 2:0. Победу «Локомотиву» принесли два сейва голкиперов Станислава Кошарного и Максима Долгополова. «Локомотив» набрал восемь очков за три встречи и с первого места в группе В вышел в финал турнира.
ЦОР-Masita обыграл «Мучча Бойз» со счётом 6:3. Благодаря этой победе ЦОР занял второе место в группе В и в матче за бронзовые награды сыграет со «Спартаком».
Пляжный футбол. Московский международный кубок. 3-й тур
Группа А
«Арман» (Казахстан) — «Шахин Хазар» (Иран) – 6:8 (5:1, 0:6, 1:1).
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 8:7 д.в. (3:2, 1:1, 3:4, 1:0).
Группа В
«Локомотив» (Москва) — «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 9:9 (1:1, 2:4, 5:3, 1:1, по пен. – 2:0).
ЦОР-Masita (Беларусь) — «Мучча Бойз» (Сейшелы) – 6:3 (3:1, 1:0, 2:2).
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