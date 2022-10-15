Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит»

Московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России – 2022. На своей площадке бело-голубые на тай-брейке обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8). «Динамо» принимало участие в матче как действующий чемпион страны, «Зенит» – как обладатель Кубка России.

Динамовцы выиграли Суперкубок России второй год подряд и в четвёртый раз в истории (2008, 2009, 2021, 2022).

Матч проходил в рамках третьего круга предварительного этапа чемпионата России. «Динамо» одержало третью победу в сезоне, казанский клуб потерпел первое поражение. Напомним, что также три победы на счету «Динамо-ЛО».

Волейбол. Суперкубок России. Мужчины

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).