Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит»
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Московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России – 2022. На своей площадке бело-голубые на тай-брейке обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8). «Динамо» принимало участие в матче как действующий чемпион страны, «Зенит» – как обладатель Кубка России.
Динамовцы выиграли Суперкубок России второй год подряд и в четвёртый раз в истории (2008, 2009, 2021, 2022).
Матч проходил в рамках третьего круга предварительного этапа чемпионата России. «Динамо» одержало третью победу в сезоне, казанский клуб потерпел первое поражение. Напомним, что также три победы на счету «Динамо-ЛО».
Волейбол. Суперкубок России. Мужчины
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).
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