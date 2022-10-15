Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит»

Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит»
Комментарии

Московское «Динамо» стало обладателем Суперкубка России – 2022. На своей площадке бело-голубые на тай-брейке обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8). «Динамо» принимало участие в матче как действующий чемпион страны, «Зенит» – как обладатель Кубка России.

Динамовцы выиграли Суперкубок России второй год подряд и в четвёртый раз в истории (2008, 2009, 2021, 2022).

Матч проходил в рамках третьего круга предварительного этапа чемпионата России. «Динамо» одержало третью победу в сезоне, казанский клуб потерпел первое поражение. Напомним, что также три победы на счету «Динамо-ЛО».

Волейбол. Суперкубок России. Мужчины

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022