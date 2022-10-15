Санкт-петербургский «Зенит» и «Факел» одержали третьи победы в ЧР по волейболу

Завершились все матчи 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

После трёх туров сразу три команды одержали по три победы, набрав максимальное количество баллов. Это санкт-петербургский «Зенит», «Динамо-ЛО» и «Факел». В активе московского «Динамо» также три победы, но одна из них – на тай-брейке. Столичный клуб – на четвёртом месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 3-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:22).

«Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 27:25, 25:13).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).

АСК (Нижний Новгород) – «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (25: 19, 18:25, 18:25, 21:25).