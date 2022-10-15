Наставник московского «Динамо» Брянский прокомментировал победу в Суперкубке России

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над казанским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по волейболу (3:2).

Динамовцы выиграли трофей второй год подряд и в четвёртый раз в истории (2008, 2009, 2021, 2022).

«Матч был очень сложным. Обе команды боролись за каждое очко. В принципе, всё решали определённые мелочи. Мы оказались сильнее, и я очень благодарен команде за эту победу. Когда мы уступали во втором сете, я сказал ребятам, что нужно концентрироваться на своих действиях. В концовке же очень серьёзный вклад внёс связующий Чеславс Свентицкис. На его подачах мы набирали очко за очком и в итоге добились решающего преимущества. Команды действовали на высоком уровне. Ошибки в игре неминуемы, но в прошедшем матче волейболисты почти не допускали невынужденные ошибки. В целом получилась отличная встреча за Суперкубок», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».