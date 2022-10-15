Сербки защитили титул чемпионок мира по волейболу. В последний раз это удавалось России
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Сборная Сербии уверенно переиграла команду Бразилии в финале чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022, который проходит в Нидерландах и Польше. Благодаря этой победе сербские волейболистки защитили звание чемпионок мира.
Последний раз это удавалось сборной России. Российские волейболистки выигрывали чемпионаты мира в 2006 и 2010 годах, дважды обыграв в финале сборную Бразилии. До этого защитить звание чемпионок мира удавалось сборной Китая (в 1982 и 1986), Японии (в 1962 и 1967), Кубы (в 1994 и 1998) и СССР (1952, 1956 и 1960).
Сборная Сербии выиграла финальный матч с Бразилией со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). В матче за третье место итальянские волейболистки одержали победу над командой США со счётом 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).
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