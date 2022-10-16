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НОК Норвегии, Швеции и ещё 7 стран выступили против участия России в генассамблее АНОК

НОК Норвегии, Швеции и ещё 7 стран выступили против участия России в генассамблее АНОК
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Национальные олимпийские комитеты (НОК) Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Швеции выступили против участия России и Беларуси в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая состоится 19 и 20 октября. Об этом говорится в совместном заявлении НОК этих девяти стран, направленном в АНОК. Его текст опубликован на сайте НОК Норвегии.

При этом подчёркивается, что Норвегия не собирается бойкотировать общее собрание, даже если Россия и Беларусь будут на нём присутствовать. Причина такого решения – в необходимости донести до участников генассамблеи АНОК свою точку зрения.

Ранее стало известно, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намерен выступить на генассамблее АНОК.

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