Президент Сербии обратился к волейболисткам сборной после их победы на ЧМ-2022

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал победу национальной команды в финале чемпионата мира по волейболу – 2022. В финале турнира сборная Сербии обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).
«Сербия — чемпион мира! От всей души поздравляем наших феноменальных девушек, проявивших огромную энергию и невероятное мастерство! Сегодня вы покорили планету и сделали Сербию самой гордой страной! Спасибо за это, идём дальше!» — написал Вучич в своём «твиттере».
Благодаря этой победе сборной Сербии удалось защитить звание чемпионок мира.
Отметим, что в последний раз это удавалось сборной России. Российские волейболистки выигрывали чемпионаты мира в 2006 и 2010 годах, дважды обыграв в финале национальную команду Бразилии.
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