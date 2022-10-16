Волейболистка Эгону в слезах сказала, что уходит из сборной Италии. Затем она объяснилась

Диагональная сборной Италии Паола Эгону в разговоре со своим агентом высказалась о возможном завершении карьеры в национальной команде. Спортсменка сильно плакала, и камера выхватила этот момент.

«Вы не можете понять, вы просто не можете понять. Это моё последнее выступление в сборной. Меня спросили, почему я итальянка… Я устала», — сказала Эгону после матча за бронзовые награды.

После церемонии награждения итальянка сделала заявление для прессы.

«Я сейчас очень устала, могу отдохнуть от сборной. Но я не говорю, что ухожу», — цитирует диагональную La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии стала третьей на чемпионате мира по волейболу. В матче за бронзу команда Давиде Маццанти уверенно переиграла США — 3:0 (25:20, 25:15, 27:25). Чемпионка мира же стали сербские волейболистки, которые в финале одолели Бразилию.