Волейболистка Эгону: расизм в мой адрес? Спросите того, кто дал этот комментарий

Диагональная женской сборной Италии по волейболу Паола Эгону высказалась о расизме в свой адрес.

«Спросите того, кто дал этот комментарий», — сказала спортсменка после церемонии награждения.

Сборная Италии завоевала бронзу на чемпионате мира по волейболу, расправившись в матче за третье место с американками. После этой игры Эгону сказала в слезах своему агенту: «Меня спросили, почему я итальянка… Я устала». По ходу турнира итальянский ведущий назвал волейболистку «обезьяной» и был обвинён в расизме.

Паола Эгону стала самой результативной волейболисткой мирового первенства. В активе итальянки 267 очков за 12 игр. Далее в списке лидеров расположилась сербка Тияна Бошкович (240 баллов за 12 игр). Третье место заняла польская спортсменка Магдалена Стысяк (238 очков за 10 игр). Отметим, что все три волейболистки выступают на позиции диагональной.