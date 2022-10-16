Ханс Ниманн заявил, что считает себя конкурентоспособным в борьбе за звание чемпиона мира

19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, высказался о своей карьере.
«Шахматисту нужно быть очень устойчивым к боли и стрессу, вы должны обладать абсолютной уверенностью. Например, прямо сейчас мне было бы очень легко разочароваться в своей карьере и в том, что происходит, но у меня вроде как есть вера и уверенность в себе, которые позволили мне выстоять в очень трудные моменты в шахматной карьере, потому что, честно говоря, было примерно четыре разных момента, когда я мог бросить шахматы навсегда, так что, к счастью, я справился с этим.
Как бы я описал себя? Я бы сказал, что я конкурентоспособный шахматист на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира. Вот как я бы разместил свой профиль в LinkedIn», — сказал Ниманн на пресс-конференции после победы над Эльшаном Морадиабади в 10-м туре чемпионата США.
- 16 октября 2022
-
12:58
-
12:38
-
12:11
-
09:50
-
09:20
-
01:38
-
01:13
-
00:44
-
00:39
- 15 октября 2022
-
23:33
-
22:45
-
22:29
-
21:31
-
20:52
-
19:55
-
19:29
-
18:39
-
18:31
-
13:04
-
10:27
-
09:31
-
00:15
- 14 октября 2022
-
22:00
-
21:45
-
20:38
-
19:43
-
19:35
-
17:49
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:00
-
13:01
-
11:53
-
11:43