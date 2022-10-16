Ханс Ниманн заявил, что считает себя конкурентоспособным в борьбе за звание чемпиона мира

19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, высказался о своей карьере.

«Шахматисту нужно быть очень устойчивым к боли и стрессу, вы должны обладать абсолютной уверенностью. Например, прямо сейчас мне было бы очень легко разочароваться в своей карьере и в том, что происходит, но у меня вроде как есть вера и уверенность в себе, которые позволили мне выстоять в очень трудные моменты в шахматной карьере, потому что, честно говоря, было примерно четыре разных момента, когда я мог бросить шахматы навсегда, так что, к счастью, я справился с этим.

Как бы я описал себя? Я бы сказал, что я конкурентоспособный шахматист на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира. Вот как я бы разместил свой профиль в LinkedIn», — сказал Ниманн на пресс-конференции после победы над Эльшаном Морадиабади в 10-м туре чемпионата США.