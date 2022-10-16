Ильяс Куркаев продлил контракт с новосибирским «Локомотивом»

Центральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев подписал новый контракт с новосибирским «Локомотивом». Соглашение рассчитано ещё на три года до сезона-2025/2026 включительно.

«Самые приятные эмоции! Счастлив остаться в родной команде – это большая радость. Сыграли многие факторы – тренер, который постоянно даёт прогрессировать, отличный коллектив и понимающее руководство. Число собственных воспитанников в составе только растёт, это значит, что наш клуб на правильном пути. Мы стараемся помогать нашим молодым игрокам чувствовать себя уверенно, они нас заряжают – мы растём вместе с ними.

Конечно, в некоторых моментах есть нервозность, но я прекрасно понимаю их состояние. Раньше и я был на их месте. Клуб доверяет мне на протяжении долгих лет. Чувствую, что с каждым сезоном это доверие только растёт, но растут и задачи. Сейчас нам нужно восстановиться, дальше уже будем биться только за пьедестал. Переживём сложный момент, и у нас всё наладится», — цитирует Куркаева пресс-служба «Локомотива».