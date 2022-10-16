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Российским и белорусским атлетам не разрешат участвовать в Европейских играх — 2023

Российским и белорусским атлетам не разрешат участвовать в Европейских играх — 2023
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Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участия в Европейских играх — 2023 в Польше, об этом сообщил президент объединения Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос.

«В сложившихся условиях участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в следующем году невозможно», — приводит слова Капралоса польское издание Dziennik Polski.

Европейские игры состоятся с 21 июня по 2 июля в Польше. Соревнования проводятся между спортсменами европейского континента с 2015 года.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.

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