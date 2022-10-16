Главный тренер женской сборной Сербии прокомментировал победу команды на ЧМ по волейболу
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Наставник сборной Сербии Даниэле Сантарелли высказался о победе своей команды на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходил в Польше и Нидерландах. Сербки уверенно переиграли Бразилию со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17) и во второй раз подряд выиграли золотые медали мирового первенства.
«Поздравляю всех, мы сделали что-то невероятное. Я счастлив и горжусь ими, у нас было прекрасное лето. Сегодня у меня было хорошее предчувствие, я видела глаза девушек перед игрой и тогда мне было ясно, что мы выиграем золото. Сегодня был прекрасный день, наш день, и я сказал им только одно, веселиться, — заключил, наверное, самый любимый итальянец в Сербии», — сказал Сантарелли после финального матча.
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