Экс-члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении ещё одной взятки

Бывший член организационного комитета Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) Харуюки Таккахаси подозревается в получении ещё одной взятки, утверждает Kyodo. Ранее он уже был заключён под стражу из-за подозрения в получении взятки. Теперь же правоохранители полагают, что функционер также получил деньги от фирмы Sun Arrow Inc., которая производит мягкие игрушки.



Такахаси мог получить от бизнесменов около $ 54 тыс. Взаимен он способствовал тому, чтобы Sun Arrow получила разрешение продавать лицензированные товары с символикой Олимпийских игр.



Ранее сообщалось, что Такахаси обвиняют в получении $ 518 тыс. от компании Kadokawa. В обмен на взятку член оргкомитета также обеспечил преференции бизнесу и получение заказов от организаторов Олимпийских игр.