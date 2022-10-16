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Экс-члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении ещё одной взятки

Экс-члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении ещё одной взятки
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Бывший член организационного комитета Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) Харуюки Таккахаси подозревается в получении ещё одной взятки, утверждает Kyodo. Ранее он уже был заключён под стражу из-за подозрения в получении взятки. Теперь же правоохранители полагают, что функционер также получил деньги от фирмы Sun Arrow Inc., которая производит мягкие игрушки.

Такахаси мог получить от бизнесменов около $ 54 тыс. Взаимен он способствовал тому, чтобы Sun Arrow получила разрешение продавать лицензированные товары с символикой Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Такахаси обвиняют в получении $ 518 тыс. от компании Kadokawa. В обмен на взятку член оргкомитета также обеспечил преференции бизнесу и получение заказов от организаторов Олимпийских игр.

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