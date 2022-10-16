Экс-члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении ещё одной взятки

Бывший член организационного комитета Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) Харуюки Таккахаси подозревается в получении ещё одной взятки, утверждает Kyodo. Ранее он уже был заключён под стражу из-за подозрения в получении взятки. Теперь же правоохранители полагают, что функционер также получил деньги от фирмы Sun Arrow Inc., которая производит мягкие игрушки.
Такахаси мог получить от бизнесменов около $ 54 тыс. Взаимен он способствовал тому, чтобы Sun Arrow получила разрешение продавать лицензированные товары с символикой Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Такахаси обвиняют в получении $ 518 тыс. от компании Kadokawa. В обмен на взятку член оргкомитета также обеспечил преференции бизнесу и получение заказов от организаторов Олимпийских игр.
- 16 октября 2022
-
17:27
-
16:52
-
15:30
-
14:44
-
14:23
-
12:58
-
12:38
-
12:11
-
09:50
-
09:20
-
01:38
-
01:13
-
00:44
-
00:39
- 15 октября 2022
-
23:33
-
22:45
-
22:29
-
21:31
-
20:52
-
19:55
-
19:29
-
18:39
-
18:31
-
13:04
-
10:27
-
09:31
-
00:15
- 14 октября 2022
-
22:00
-
21:45
-
20:38
-
19:43
-
19:35
-
17:49
-
16:23
-
15:01