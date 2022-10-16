Президент олимпийских комитетов Европы: участие спортсменов из России на ЕИ-23 невозможно

Спирос Капралос, президент Европейских олимпийских комитетов, высказался на тему возможного участия российских и белорусских спортсменов на Европейских играх 2023 года, которые должны состояться с 21 июня по 2 июля.
«Я знаю, что этот вопрос волнует многих. Поэтому я должен дать чёткий ответ: в нынешних обстоятельствах участие спортсменов из России и Беларуси невозможно», – приводит слова Капралоса Inside the Games.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.
Ранее глава МОК призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.
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