Гимнаст Нагорный рассказал, что обращался к шаманам перед Спартакиадой-2022

Российский гимнаст, чемпион Олимпийских игр Никита Нагорный рассказал, что во время подготовки к Спартакиаде-2022 пользовался помощью шамана. О необычном методе подготовки спортсмен рассказал во время эфира в социальных сетях. Как признался Нагорный, он думал отказаться от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем, но затем передумал.

«Пошёл в баню к какому то шаману. Он сказал, что главное не держать ничего в себе. В итоге выступил», — сказал Нагорный.



Спартакиада проходила в Казани. Там спортсмен завоевал золотые медали в личном и командном многоборье, а также в опорном прыжке. Кроме того, он взял бронзу в упражнениях на параллельных брусьях.