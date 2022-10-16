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Гимнаст Нагорный рассказал, что обращался к шаманам перед Спартакиадой-2022

Гимнаст Нагорный рассказал, что обращался к шаманам перед Спартакиадой-2022
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Российский гимнаст, чемпион Олимпийских игр Никита Нагорный рассказал, что во время подготовки к Спартакиаде-2022 пользовался помощью шамана. О необычном методе подготовки спортсмен рассказал во время эфира в социальных сетях. Как признался Нагорный, он думал отказаться от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем, но затем передумал.

«Пошёл в баню к какому то шаману. Он сказал, что главное не держать ничего в себе. В итоге выступил», — сказал Нагорный.

Спартакиада проходила в Казани. Там спортсмен завоевал золотые медали в личном и командном многоборье, а также в опорном прыжке. Кроме того, он взял бронзу в упражнениях на параллельных брусьях.

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