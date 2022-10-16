16-летний индус стал самым юным шахматистом, обыгравшим Карлсена в статусе чемпиона мира
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16-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил норвежца Магнуса Карлсена на турнире Aimchess Rapid. Индийский гроссмейстер сенсационно обыграл соперника. При этом Доммараджу стал самым юным шахматистом, который обыграл Карлсена, находившегося в статусе чемпиона мира.
Ранее азербайджанский шахматист Рауф Мамедов отказался от игры на втором ходу в партии с Карлсеном. Позднее Мамедов заявил, что решил отказаться от игры из-за того, что его соперник использовал атаку Гроба. Карлсен начал партию с хода e4g5.
Также Мамедов заявил, что Карлсен такими действиями проявил неуважение. По словам азербайджанца, участвовать в подобных вещах он не хочет.
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