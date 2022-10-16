Карпов раскритиковал гроссмейстера, отказавшегося от игры с Карлсеном после первого хода

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал инцидент, который произошёл во время онлайн-турнира Titled Tuesday. Азербайджанец Рауф Мамедов отказался продолжить партию с чемпионом мира Магнусом Карлсеном уже на втором ходу. Норвежец сделал ход e4g5. Мамедов посчитал это издевательством.

«Я не понимаю, почему он так расстроился. Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой.



Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошёл и пошёл, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец», — цитирует Карпова ТАСС.



Также бывший чемпион мира заявил, что в своей карьере с таким началом партий не сталкивался.