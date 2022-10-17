Премьер-министр Италии поддержал волейболистку, расплакавшуюся из-за расизма

Премьер-министр Италии Марио Драги позвонил диагональной национальной команды Паоле Эгону. После матча за бронзовые награды на чемпионате мира волейболистка заявила, что раздумывает об уходе из сборной. Сообщается, что причиной этого стали расистские оскорбления в её адрес.

Марио Драги выразил поддержку Эгону, сказав, что он гордится итальянским спортом и в будущем у неё будет возможность выиграть другие трофеи с национальной командой.

Эгону родилась в Италии, но как дочь неитальянских родителей получила гражданство только в 14 лет, когда у её отца появился паспорт государства, сообщают итальянские СМИ. Паола стала самой результативной волейболисткой чемпионата мира по волейболу, записав на свой счёт 267 очков.