«Я потерял голову». Ронни О'Салливан рассказал, как отказался продолжать игру с Хендри

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вспомнил случай на чемпионате Великобритании 2006 года, когда он отказался играть с другим семикратным чемпионом мира, шотландцем Стивеном Хендри. О'Салливан снялся с четвертьфинала с Хендри при счёте 4:1 в пользу соперника.
По словам О'Салливана, он не контролировал себя в тот момент.
«Это было ещё до работы со Стивом Питерсом (О'Салливан обратился к услугам известного психолога в 2011 году. — Прим. «Чемпионата»). Я отказался играть матч со Стивеном Хендри.
Я потерял голову. Я плохо играл и просто не хотел там быть. Я пожал ему руку и ушёл. Это было сиюминутное действие. Это была просто реакция на мысли: дескать, я плохо играю, не хочу быть здесь, не могу выиграть этот матч. Я понял, что внутри меня сидел дьявол», — приводит слова Ронни Eurosport.
Главные звёзды снукера – кто они?
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