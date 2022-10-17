Спортсмены из Бахрейна, 9 месяцев назад выступавшие за другие страны, взяли золото в Азии

Бахрейнские спорстмены Гор Минасян и Лесман Паредес завоевали золото на чемпионата Азии по тяжёлой атлетике. Ранее они выступали за сборные Армении и Колумбии, но в июле 2022 года сменили гражданство и выступили на официальных соревнованиях, не пройдя необходимый карантин.

В 2021 году Гор Минасян взял бронзу чемпионата мира за свою страну, а уже в июле следующего года официально сменил гражданство, решив выступать за Бахрейн. Через несколько месяцев Минасян стал чемпионом Азии, при этом не выступая на профессиональном уровне всего девять месяцев.

Гор Минасян является серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Бахрейнский спортсмен также трижды занимал второе место на чемпионате Европы, брал на европейском первенстве две бронзы. На мировых первенствах тяжелоатлету так и не покорилось золото (два серебра и две бронзы).